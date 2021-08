'Verband tussen aanslag op pand in Zwijndrecht en vergisontvoering'

De brand in Zwijndrecht die gisternacht is ontstaan nadat een auto tegen een bedrijfspand is gereden, lijkt een gerichte aanslag te zijn die verband houdt met de zaak rond de vergisontvoering van een Hoofddorper. Dat schrijft De Telegraaf op basis van bronnen.

De politie liet gisteren weten dat er gisternacht rond 3.30 uur een auto tegen het pand aan de Kreekweg reed. Uit camerabeelden blijkt dat een aantal mensen er vervolgens in een andere auto vandoor gingen.

Vergisontvoering

Een persoon die gelieerd is aan een van de ondernemingen die in het Zuid-Hollandse bedrijfspand gevestigd zitten, zou degene zijn die het eigenlijke doelwit was van de kidnap in het Noord-Hollandse Cruquius. Deze man heeft zich afgelopen week bij de politie gemeld.

Het Openbaar Ministerie Rotterdam wil de link 'bevestigen noch ontkennen', schrijft de Telegraaf.

Ruim een week geleden werd een 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd in Cruquius. Al snel bleek dat de daders iemand anders wilden ontvoeren. Afgelopen woensdag werd het slachtoffer van de vergisontvoering gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft.

Gisteren liet de politie weten dat men vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een partij cocaïne. Het zou gaan om 1899 kilo die op 28 juli is onderschept in de haven van Antwerpen. Zes mensen zitten nog vast voor de ontvoering.