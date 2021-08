Slachtoffer vergisontvoering maakt het 'naar omstandigheden redelijk'

Het gaat "naar omstandigheden redelijk" met de 56-jarige man uit Hoofddorp die het slachtoffer werd van een vergisontvoering. De politie zegt dat hij en zijn familie alle mensen willen bedanken die hebben meegedacht in de zaak. "Ze voelen zich gesteund en hebben aangegeven deze heftige gebeurtenis in alle rust en privacy te willen verwerken."

De man werd in de nacht van dinsdag op woensdag door zijn ontvoerders uit een auto gezet in een woonwijk in Delft, nadat hij vorige week donderdag werd ontvoerd. Hij is mishandeld en in het ziekenhuis onderzocht en werd gisteren herenigd met zijn familie.

Het onderzoek naar de ontvoering is nog bezig, zegt de politie vandaag. Een dag na de ontvoering werden in Gouda zes verdachten opgepakt: twee 22-jarige mannen en een 30-jarige man uit Rotterdam, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een 30-jarige man zonder vast woonadres. Zij zitten nog vast en moeten woensdag voor de rechtbank verschijnen.

De ontvoerders die het slachtoffer hebben vrijgelaten, zijn nog niet aangehouden.