Verdachte ontvoering en dood Dean (4) mag overgeleverd worden aan België

De rechtbank verwierp ook het bezwaar van De K dat hij vanwege de media-aandacht geen eerlijk proces in België zou krijgen. De K. kan niet in beroep gaan tegen de beslissing.

Oppas

De 4-jarige Dean was in januari een paar dagen vermist. Hij werd voor het laatst gezien in het Belgische Sint-Niklaas, in het bijzijn van de 34-jarige De K., die zijn oppas was. De K. werd opgepakt in Meerkerk, bij Gorinchem. Een paar uur later werd het lichaam van Dean "op aanwijzing" van De K. gevonden bij Neeltje Jans in Zeeland. De K. was eerder al veroordeeld vanwege de fatale mishandeling van een 2-jarig kind.

Ook de Nederlandse vriendin van De K. is aangehouden, omdat zij tegenstrijdige verklaringen zou hebben afgelegd. Zij zit al vast in België en wordt verdacht van ontvoering en moord.