Had de dood van de Belgische Dean (4) voorkomen kunnen worden?

Een dag na de dood van de 4-jarige Dean is de verslagenheid in België groot. Het Belgische jongetje werd gisteren dood gevonden in Zeeland, nadat de politie een Amber Alert had uitgegeven. In België zijn vooral veel vragen: hoe heeft dit kunnen gebeuren? En had Dave De K., die verdacht wordt van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van het jongetje, tegengehouden kunnen worden?

Van De K. is bekend dat hij is veroordeeld voor de fatale mishandeling van zijn stiefzoontje in 2008. Het jongetje van 2 overleed nadat De K. een paar dagen op hem had gepast. De kleine Miguel werd zwaar mishandeld en overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Volgens een psychiater die destijds bij de rechtszaak gehoord werd, had De K. een drugsprobleem, kon hij niet omgaan met frustraties en reageerde hij dat af op de peuter. In het vonnis wordt beschreven dat De K. zich op een "sadistische manier" afreageerde op Miguel. Zo werd hij in bed gesmeten, van de trap afgeduwd en in een bad met koud water gezet, aldus het vonnis uit 2010.

De K. werd tot tien jaar cel veroordeeld, maar kreeg nooit echte psychiatrische hulp. Hij deed meerdere verzoeken om vervroegd vrij te komen. De rechter had als voorwaarde dat De K. dan opgenomen zou moeten worden in een psychiatrische inrichting. Een behandelplek is nooit gevonden. In 2018 kwam De K. vrij, na het uitzitten van de volledige straf, maar dus niet behandeld.