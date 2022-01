'Ook vriendin van kidnapper 4-jarig Belgisch jongetje opgepakt'

Na Dave De K. is ook zijn Nederlandse vriendin opgepakt. Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. De vrouw zou na de verdwijning van De K. met de 4-jarige Dean tegenstrijdige verklaringen aan de politie hebben afgelegd. Ook zou ze informatie over hem hebben achtergehouden. Gisteren werd in Zeeland naar alle waarschijnlijkheid het lichaam van Dean gevonden.

De politie schrijft in een persbericht dat het lichaam op aanwijzing van De K. werd aangetroffen en dat "alles" erop wijst dat het de vermiste jongen is. De Nederlandse politie heeft een team van twintig personen op de zaak gezet.

De kleuter was vorige week voor het laatst gezien met de 34-jarige De K. Die paste samen met zijn vriendin regelmatig op het jongetje en diens 7-jarige zusje. "We hadden veel vertrouwen in Dave. Hij zorgde echt goed voor mijn zoontje", zei moeder Elke Verberckmoes gisteren tegen Belgische media. Vorige week kon de moeder om medische redenen even niet voor haar zoontje zorgen. Haar vriendin R., die sinds juli de vriendin is van Dave De K, kon op Dean passen.

R. liet vorige week weten dat Dean nog een nachtje langer wilde blijven. De dag erna volgde hetzelfde bericht. Op zaterdag ontdekte de moeder wat er aan de hand was. De K. had ruzie met zijn vriendin gekregen en was vertrokken, met Dean. Wanneer is onduidelijk; donderdag of vrijdag. Waarom hij de jongen meenam is ook niet bekend.

De K. werd gistermiddag aangehouden in Meerkerk, bij Gorinchem. Omdat niet duidelijk werd waar het kind was, verstuurde de politie aan het begin van de avond een Amber Alert, een opsporingsbericht dat wordt uitgegeven als een vermist kind in levensgevaar is.

Verstopt tussen betonblokken

Gisteravond werd in Zeeland een lichaam gevonden bij Neeltje Jans tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Hoe de jongen om het leven is gebracht, en wanneer, is nog niet bekend. Vandaag wordt het lichaam onderzocht.

Ook doet de politie onderzoek naar een woning in het Zeeuwse Koudekerke waar De K. een kamer zou hebben gehuurd. De bewoner van de woning is inmiddels verhoord.

Wat nu bekend is over de ontvoering: Dave De K. komt uit Sint-Gillis-Waas, daar overnachtte Dean. De K. zou hem vervolgens naar zijn grootouders brengen in Meerdonk, maar daar verschijnt hij niet. Uiteindelijk wordt De K. in Meerkerk opgepakt door de Nederlandse politie. Zijn auto wordt in Gorinchem aangetroffen. Het vermoedelijke lichaam van Dean werd gisteravond in Neeltje Jans gevonden: