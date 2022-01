Lichaam vermiste Belgische jongen (4) gevonden in Zeeland

In Zeeland is het lichaam gevonden van de 4-jarige jongen uit België die sinds woensdag was vermist. Dat meldt de politie.

De jongen was voor het laatst gezien in het bijzijn van een 34-jarige Belg. Die is vanmiddag aangehouden in Meerkerk, in de provincie Utrecht. De auto van de man werd gevonden in Gorinchem. Het jongetje werd niet aangetroffen.

De man is verhoord, maar daaruit werd niet duidelijk waar het jongetje was. De politie verstuurde daarom een Amber Alert, een opsporingsbericht dat alleen wordt uitgegeven als een vermist kind in levensgevaar is. Rond 22.30 uur meldde de politie dat het lichaam van de jongen was gevonden "op een locatie in Zeeland".

De moeder van het kind zit in een psychiatrische kliniek in Sint-Niklaas, in België. Volgens haar was de man een huisvriend, die regelmatig op de jongen paste. De bedoeling was dat hij het kind afgelopen donderdag naar diens grootouders zou brengen, maar dat gebeurde niet. Afgelopen weekend deed de moeder aangifte van de verdwijning.