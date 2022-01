Dean (4) zaterdag al achtergelaten door verdachte betrokkenheid bij dood

Na het laatste bezoek van de verdachte aan Koudekerke is hij zaterdagmiddag naar Neeltje Jans gereden, waar hij het slachtoffer heeft achtergelaten. Hierna is De K. weggegaan uit de provincie Zeeland.

De politie is op zoek naar camerabeelden die meer duidelijk kunnen geven over de ontvoering en de dood van Dean. "Het onderzoek richt zich op de aanwezigheid van het jongetje Dean in de auto of bij de verdachte."

Overleveringsdetentie

België heeft aan Nederland gevraagd om De K. aan het land over te leveren. Hij is vanmiddag voorgeleid aan de officier van justitie in Amsterdam en die heeft hem in zogeheten overleveringsdetentie geplaatst, waarmee de uitleveringsprocedure officieel is begonnen.

Beelden van de vondst van het lichaam: