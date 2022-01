Politie ontvangt twintig tips na oproep camerabeelden in zaak-Dean

De politie heeft na een oproep voor camerabeelden twintig tips ontvangen die mogelijk meer informatie kunnen geven over de ontvoering en de dood van het 4-jarige Belgische jongetje Dean. Bij de recente tips zitten volgens de politie meldingen met camerabeelden en suggesties waar mogelijk camerabeelden beschikbaar zijn. Ook kwamen er meldingen binnen van voorbijgangers die op de Oosterscheldekering zijn geweest, waar het lichaam van Dean is gevonden.

Gisteren verspreidde de Nederlandse politie een opsporingsbericht met daarin de tijdstippen en de route die verdachte De K. aflegde, meldt Omroep Zeeland. De twintig tips komen bovenop de ruim honderd meldingen die de politie kreeg sinds het politieonderzoek naar de vermissing van het jongetje startte.

Dean mogelijk al overleden in België

Volgens Belgische media houdt de politie er rekening mee dat Dean al in zijn geboorteland om het leven is gekomen. In het appartement in Sint-Gillis-Waas, waar De K. samenwoonde met zijn vriendin, is volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws sporenonderzoek gedaan.

De 4-jarige Dean was sinds vorige week woensdag vermist. Hij was voor het laatst gezien in het Belgische Sint-Niklaas, in het bijzijn van de 34-jarige De. K. De man werd maandagmiddag opgepakt in Meerkerk, in de provincie Utrecht. Een paar uur later werd het lichaam van Dean "op aanwijzing" van De K. gevonden bij Neeltje Jans in Zeeland. Ook de Nederlandse vriendin van De K. is aangehouden nadat zij tegenstrijdige verklaringen zou hebben afgelegd. Ze wordt verdacht van ontvoering en moord.