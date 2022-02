Storm Eunice trekt over Nederland, dit weten we nu

De storm Eunice heeft in Nederland aan drie mensen het leven gekost. Op drie plekken in de regio Amsterdam kwam iemand onder een omvallende boom terecht. In een geval ging het om een boom die op een auto terechtkwam, bij een ander werd een fietser geraakt.

In het Brabantse Boekel raakte een oudere vrouw zwaargewond door een omvallende boom. Ze is met meerdere botbreuken in het ziekenhuis opgenomen.