Morgenochtend geen treinverkeer mogelijk, ook op weg problemen door stormschade

Er rijden morgenochtend nog geen treinen, meldt spoorbeheerder ProRail. De schade op het spoor door storm Eunice is te groot. Op veel plekken in het land liggen omgevallen bomen op het spoor of is de bovenleiding beschadigd.

ProRail is begonnen met 'schouwritten': dat zijn ritten zonder reizigers om te kijken of sprake is van versperringen en of schade aan het spoor. Het is niet duidelijk wanneer de treinen weer veilig kunnen rijden.

Op veel plekken zijn bomen en takken op het spoor gevallen, en op twee plaatsen zelfs delen van een dak en een fietsenhok. ProRail, verantwoordelijk voor het spoor, maakt nu al zogeheten schouwritten om de schade op te nemen.

En die valt niet mee, zegt een woordvoerder. "De schade is echt heel groot. Overal waar we schouwen liggen bomen op het spoor, al zeker op tien locaties en we hebben nog niet alles gezien, want de schouwtreinen gaan pas op een traject rijden als het veilig is."