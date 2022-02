Met de trein of de auto onderweg? Ook morgen nog problemen verwacht

Al met al kan het goed zijn dat Rijkswaterstaat morgen nog een deel van de dag bezig is met opruimen en herstel. "We werken er met man en macht aan, maar het is niet zeker of we alles wegkrijgen." Rijkswaterstaat raadt mensen die de weg op willen aan om vooraf de verkeersinformatie te checken. Voor lokale wegen kunnen mensen het beste de websites en twitterberichten van hun gemeente in de gaten houden. Ook bij de ANWB is de actuele informatie te vinden.

Schouwtreinen

Voor het spoor geldt dat de NS nog niet weet hoe de dienstregeling eruit gaat zien, omdat er op veel plekken bomen en takken op het spoor zijn gevallen, en op twee plaatsen zelfs delen van een dak en een fietsenhok.

ProRail, verantwoordelijk voor het spoor, maakt nu al zogeheten schouwritten om de schade op te nemen. En die valt niet mee, zegt een woordvoerder. "De schade is echt heel groot. Overal waar we schouwen liggen bomen op het spoor, al zeker op tien locaties en we hebben nog niet alles gezien, want de schouwtreinen gaan pas op een traject rijden als het veilig is."