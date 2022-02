Eerste 'drugsuithalers' voor de rechter, OM eist celstraf en havenverbod

Advocaten van de verdachten die vandaag terechtstonden waren niet te spreken over de "bizar hoge eisen", zoals advocaat Daniëlle Troost het verwoordde. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het vooral voor de bühne is."

Haar cliënt had een rugzak met gereedschap bij zich en wilde niet vertellen wat hij in de haven deed. Volgens Troost kan niet worden bewezen dat hij daar was om cocaïne op te halen. "Dat je je niet op het haventerrein mag begeven is duidelijk, maar daar past natuurlijk geen maanden cel bij."

Troost wijst erop dat de Rotterdamse rechtbank al eens twee weken cel heeft opgelegd aan iemand die meerdere keren in de haven is betrapt. "De rechtbank zou moeten zeggen: dat vonden we toen een passende straf en dat vinden we nu nog steeds."

Forse boetes

Ook financieel worden uithalers inmiddels hard aangepakt. Sinds 2020 legt de gemeente Rotterdam dwangsommen van 2500 euro op aan verdachten die meerdere keren zijn betrapt. Dat gebeurde tot nu toe zeker veertien keer.

Over deze boetes wordt momenteel ook een juridische strijd gevoerd. Advocaat Kim Kuster stelt dat Rotterdam deze dwangsommen helemaal niet mag opleggen, omdat er geen goede juridische basis voor is. Ze is daarom een rechtszaak begonnen.

Kuster verwacht dat de rechter een streep zal zetten door de boetes, waardoor alle opgelegde dwangsommen komen te vervallen. Binnenkort volgt hierover een uitspraak, net als over de zaken rond de nieuwe uithalerswet van vandaag.