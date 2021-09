Recordaantal drugsuithalers in Rotterdamse haven, OM wil snel nieuwe wet

Het Openbaar Ministerie maakt zich ernstige zorgen over het toenemende aantal 'uithalers' in de Rotterdamse haven. Dat zijn vaak jonge criminelen die het haventerrein op gaan om drugs uit zeecontainers te halen.

Dit jaar zijn er al 325 aanhoudingen gedaan, een stuk meer dan de 281 aanhoudingen in heel 2020. Het OM wil nu dat de Eerste Kamer vaart maakt met het behandelen van een nieuwe wet die bestraffen makkelijker maakt.

"De problematiek wordt steeds groter", zegt een woordvoerder van het Rotterdamse OM. "Alleen deze maand zijn er al 110 aanhoudingen verricht." Maar het straffen van die uithalers blijkt lastig: van die 110 zitten er nog slechts 15 vast. "We moeten bewijzen dat ze op het haventerrein zijn om drugs uit containers te halen. Dan kunnen we ze aanklagen voor het overtreden van de Opiumwet. Maar die connectie is vaak moeilijk aan te tonen."

Hachelijke situaties

De toenemende hoeveelheid uithalers leidt regelmatig tot hachelijke situaties, zegt Koen Keehnen, die lange tijd op containerterminals werkte in de haven en nu voorzitter is van de sector Havens van vakbond FNV. "Het aantreffen van insluipers, ontruimingen van het personeel, zwaarbewapende arrestatieteams op de terminals. Noem maar op."