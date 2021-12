Douane onderschept dit jaar opnieuw recordhoeveelheid cocaïne

Van de 68.000 kilo die dit jaar tot nu toe in Nederland is aangetroffen, werd 65.000 kilo in Rotterdam gevonden. In de haven van Vlissingen vond de douane 250 kilo en in de haven van Amsterdam 100 kilo. Zoals ieder jaar is cocaïne de meest gevonden drugssoort, maar dit jaar deed de douane ook een opmerkelijk grote heroïnevangst.

Verder zijn er bij de postbedrijven 13.000 brieven onderschept, waar bijvoorbeeld xtc en ketamine in zat verstopt. Ook dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar, toen er 4000 brieven met drugs werden gevonden. Volgens de douane is veel extra personeel ingezet om de post te controleren.