Duikers vinden 220 kilo cocaïne onder schip in Rotterdam

In de haven van Rotterdam heeft de douane 220 kilo cocaïne gevonden onder een schip afkomstig uit de Braziliaanse plaats Santos. De drugs zaten verstopt in vier sporttassen in een zeekast op de zijkant van de tanker. De speciale tanker is gemaakt om fruitsap in te vervoeren.

Zeekasten zijn openingen onder het wateroppervlak waarin met behulp van zeewater bijvoorbeeld de machinekamer gekoeld wordt. Om de drugs boven water te krijgen is een gespecialiseerd duikteam ingezet. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat controles onder schepen standaard worden gedaan, "maar soms is daar ook aanleiding voor."

Drugs vernietigd

Een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoeken de zaak. De drugs zijn vernietigd. "Het schip ligt nu aan de ketting in Rotterdam en wordt nog onderzocht. Tot nu toe is niemand aangehouden", zegt de woordvoerder.