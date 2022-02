'Een op vijf huizenbezitters kan verduurzaming niet betalen'

Bijna 90 procent van de groep die deze verduurzaming niet kan betalen woont volgens DNB in een huis met een energielabel C of lager, waar dus nog veel geïsoleerd moet worden.

Wat is de oplossing?

Banken bieden extra leenruimte als geld aan verduurzaming wordt besteed, maar volgens DNB is dit geen goede oplossing voor huiseigenaren met een laag inkomen. De aflossingen zouden problematisch zijn. De DNB is ook niet enthousiast over de subsidieregelingen. Volgens onderzoeken van de Algemene Rekenkamer en het Centraal Planbureau zijn de regelingen niet altijd even effectief, meldt Trouw.

Zo worden ze soms pas uitgekeerd als de investering al is gedaan, of gelden ze alleen bij grote duurzaamheidsinvesteringen. DNB heeft geen kant-en-klare oplossing voor het probleem. Het is vooral belangrijk dat "nu goed duidelijk is wie de meeste aandacht nodig heeft", zegt directielid Olaf Sleijpen tegen de krant.

Nieuwsuur onderzocht vorig jaar waar het zo misgaat met het aardgasvrij maken van de huizen in Nederland en legt uit hoe het kan dat de grootste verbouwing van Nederland zo stroef verloopt: