Zes jaar cel geëist tegen vrouw uit Soesterberg die voor IS naar Syrië ging

Het Openbaar Ministerie eist zes jaar gevangenisstraf tegen een 26-jarige vrouw uit Soesterberg, omdat ze zich in Syrië zou hebben aangesloten bij IS. Ze zou daar tussen 2014 en 2020 via sociale media jonge vrouwen in Nederland hebben geronseld om naar het kalifaat te komen.

"Ze heeft bijgedragen aan de dood van veel slachtoffers die op beestachtige wijze zijn vermoord. Tot de allerlaatste snik is ze in het kalifaat gebleven", zei de officier van justitie in de rechtbank van Rotterdam.

Angela B. was getrouwd met drie kopstukken van IS, onder wie een Portugese sluipschutter die een belangrijke rol speelde binnen de mediatak van de terroristische organisatie. De man zou executievideo's hebben geproduceerd, zoals een 'verbrandingsvideo' van een gevangengenomen Jordaanse piloot.

Wapens en bomgordels

De vrouw uit Soesterberg wordt er ook van verdacht dat ze wapens en bomgordels aanbood in een chatgroep.

"Ze was een echte IS-vrouw, precies zoals de moordende en nietsontziende organisatie ze nodig had", zei de officier van justitie. "Ze is vol overtuiging afgereisd om de gewapende strijd in Syrië te steunen."

Pas toen haar jonge dochter overleed nadat ze was geraakt door een granaatscherf, en het leven in het Syrische kamp steeds lastiger werd voor haar en haar zoontje, probeerde ze daar volgens het OM weg te komen.

Toch ziet Angela B. zichzelf niet als IS-lid, maar als een naïeve jonge vrouw die een verkeerde keuze heeft gemaakt. Ze zegt dat ze in de veronderstelling was dat ze in Syrië mensen ging helpen en dat ze eenmaal daar niet meer terug kon.

IS-vrouwen opgehaald

Deze week zijn nog vijf IS-vrouwen met hun elf kinderen teruggehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp Al Roj in het noorden van Syrië, nadat de rechter het kabinet een deadline had gesteld.

De vijf worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en/of het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ze zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het is niet duidelijk hoe Angela B. uit Soest kon terugkeren naar Nederland.