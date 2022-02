Nachtclubs zijn het zat, willen volgende week veilig open

Nachtclubs in heel Nederland openen op zaterdag 12 februari hun deuren. "En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht", zegt een woordvoerder van de actie 'De nacht staat op' op Instagram. "Iedereen verdient de nacht om zichzelf te leren kennen of te zijn. Wie dat niet inziet, zit te slapen. Daarom staat de nacht op om de overheid en iedereen weer wakker te schudden."

De clubs en discotheken die achter de actie zitten, voeren campagne tegen de sluitingstijd van 22.00 uur die het kabinet nog altijd verplicht stelt. Alleen al in Amsterdam doen zeker 24 nachtclubs mee, maar ook clubs uit Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Groningen hebben zich aangesloten.

"Onze onvrede is tot een kookpunt gekomen na de laatste persconferentie, waarin we wederom helemaal niet genoemd zijn en ons geen enkel perspectief is geboden", zei Pieter de Kroon van de Amsterdamse Chicago Social Club tegen NPO 3FM. "Toen zijn clubeigenaren bij elkaar gekomen om te kijken wat we moesten doen. Dit schiet niet op zo."

Veilig open

De clubs en discotheken voeren aan dat het gemis van het nachtleven en de nachtcultuur steeds groter wordt en dat de impact daarvan zwaar wordt onderschat. De doelgroep zoekt zijn heil in onveilige huisfeestjes en een illegale feesten. De clubs achter 'De nacht staat op' denken dat ze een veilig alternatief zijn. Zij vragen om een coronatoegangsbewijs en hebben goede afzuiginstallaties.

De actie is ook een poging om gehoord te worden. "We willen natuurlijk om de tafel. Om te kijken of dit de goede manier is om open te gaan. We hebben dat telkens aangeboden, maar het is nooit gebeurd. Nu hopen we dat op deze manier maar te creëren."

Maandag gaat de sector in overleg met het ministerie van Economische Zaken. De Kroon wil de ambtenaren duidelijk maken wat er 's nachts allemaal in een nachtclub gebeurt. "Het belangrijkste dat wij naar voren willen brengen is dat onze doelgroep, de jongeren, er mentaal helemaal doorheen zit."

Het ministerie neemt de input mee naar de besluitvorming in het kabinet, zei een woordvoerder tegen persbureau ANP.

Zwaar getroffen

In juni vorig jaar mochten de clubs en discotheken voor het eerst sinds het begin van de corona-uitbraak weer open. Bezoekers moesten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Op meerdere plaatsen stonden lange rijen van mensen die eindelijk weer het nachtleven in wilden duiken.

Zoals te zien in onderstaande video: