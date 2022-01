Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen en versoepelingen

Wat verandert er niet?

De basisregels blijven gelden. Daaronder valt de verplichte anderhalve meter afstand. Ook blijft het advies gelden om mondkapjes te dragen overal waar het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden. In publieke binnenruimtes zoals winkels en in het OV blijven mondkapjes verplicht.

Het advies voor het aantal thuis te ontvangen gasten blijft op 4 en daarnaast blijft het advies gelden maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek te gaan. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken blijft gelden.

De quarantaineregels voor volwassenen blijven hetzelfde. Na een positieve test moet je in isolatie. Wie in contact is geweest met een besmet persoon maar minimaal een week geleden een boosterprik heeft gekregen of korter dan acht weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet in quarantaine (tenzij mensen klachten ontwikkelen). Ook als uit overleg met de werkgever blijkt dat iemand zonder klachten onmisbaar is en voldoet aan de voorwaarden van werknemers in essentiële bedrijfsprocessen, hoeft die niet in quarantaine.