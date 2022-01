Omikron bereikt nu ook ziekenhuizen, nog weinig besmettingen onder zestigers

Daarnaast is er door de snelle opmars van de zeer besmettelijke omikronvariant zo'n druk op de teststraten van de GGD ontstaan, dat veel mensen digitaal of via de telefoon te horen krijgen dat een afspraak maken tijdelijk niet mogelijk is. Van de mensen die wel in de teststraat komen, valt een recordpercentage van de testen positief uit: 45,4 procent.

'R' op 1.19

Omikron is zo besmettelijk, dat zelfs de lockdown van de afgelopen maand er niet in is geslaagd het reproductiegetal onder de 1 te krijgen. Op 10 januari was 'de R' 1.19. Dat betekent dat op dat moment 100 besmette mensen 119 infecteerden en de epidemie zich dus inderdaad stevig uitbreidde. De verdere versoepelingen die het kabinet wil doorvoeren maken de kans groot dat het reproductiegetal op korte termijn nog verder zal doorstijgen.

Deze coronapandemie staan de cijfers centraal. Hoeveel mensen zijn besmet, hoeveel mensen liggen in het ziekenhuis en wat is het effect van nieuwe varianten? In deze video zetten we de cijfers voor je op een rij: