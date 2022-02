'Overheid moet seksuele intimidatie veel harder aanpakken'

De overheid moet veel meer werk maken van het voorkomen van seksuele intimidatie binnen bedrijven en organisaties. Er wordt nu nog te weinig tegen gedaan, schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een brief aan vijf ministeries.

"Het is van belang dat u en uw departementen gecoördineerd dit onderwerp bespreekbaar maken, aan preventie werken, ervoor zorgen dat slachtoffers goed worden opgevangen en dat meldingen zorgvuldig worden onderzocht", schrijft het college.

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat elk bedrijf verplicht een vertrouwenspersoon moet hebben. Ook moet er volgens het college haast worden gemaakt met een nieuwe wet tegen seksueel misbruik. Die wet, die onder meer bepaalt dat het ook strafbaar is om zonder geweld seks te hebben met iemand die dat niet wil, gaat waarschijnlijk in 2024 in. Het college wil dat dit "voortvarend" wordt opgepakt.

Misstanden bij The Voice

Verder moet Nederland een verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie goedkeuren om geweld en intimidatie op het werk uit te bannen, schrijft het mensenrechtencollege. Nederland stemde in 2019 voor het verdrag, maar heeft het nog niet bekrachtigd. Goedkeuring leidt volgens het college tot "een betere rechtsbescherming van werknemers in het algemeen en vrouwelijke werknemers in het bijzonder".

De brief van het College voor de Rechten van de Mens is ook naar staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media gestuurd. Zij is met omroepen in gesprek naar aanleiding van een uitzending van BOOS (BNNVARA) over misstanden bij The Voice of Holland.

Meerdere kandidaten zeggen dat er jarenlang sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma. Zo liggen er twee aangiftes tegen coach Ali B. Verder liggen er aangiften van aanranding tegen een regisseur en ook tegen bandleider Jeroen Rietbergen.