Kabinet haalt land van slot en neemt zo 'bewust een risico'

Of dat 2G-beleid er op termijn nog in Nederland van komt, is maar de vraag. VVD en D66 en het kabinet willen de optie om het in te kunnen voeren nog open houden. Maar vanwege de dreigende tweedeling in de samenleving en onderzoeken die het nut betwijfelen door het sterk besmettelijke omikron, ziet een meerderheid in de Kamer er voorlopig niets meer in. De QR code met 3G, waarbij je óf moet testen óf gevaccineerd óf hersteld moet zijn, zal de komende tijd van kracht blijven.

De nieuwe regels gaan morgenochtend om 05.00 uur in gelden tot 8 maart, met een nieuw weegmoment over drie weken.