Onderzoekers: 2G en 3G hebben nu nauwelijks effect

Dat het coronatoegangsbewijs minder effectief is geworden, komt vooral doordat de effectiviteit van vaccins is afgenomen. Ook het boostervaccin biedt geen optimale bescherming tegen besmetting. "Stel dat we nu een kneitergoed omikronvaccin krijgen, dan verandert de situatie mogelijk", denkt Mouter.

Het 1G-beleid, waarbij iedereen is getest, zou een stuk effectiever zijn: dat zou het reproductiegetal met 45 procent kunnen laten dalen, in het gunstigste scenario. Maar ook met deze afname komt het reproductiegetal niet onder de 1 in de huidige situatie. Mouter: "Het is niet mogelijk nu met welke vorm van coronatoegangsbewijs-beleid dan ook het R-getal onder de 1 te krijgen."

Coronatoegangsbewijs in de prullenbak?

Moet het hele coronatoegangsbewijs dan de prullenbak in? "Tegenstanders zullen deze resultaten zien als een bevestiging van hun mening, maar voorstanders zullen misschien denken: het werkt enigszins en elke besmetting en ziekenhuisopname die je voorkomt is er één."

De onderzoekers wijzen erop dat de situatie zich steeds blijft ontwikkelen. Over een maand of twee kan het alweer heel anders zijn: het aantal mensen met een doorgemaakte infectie is dan hoger en het aantal geboosterde personen neemt nog toe. Ook het reproductiegetal kan dan zijn afgenomen. "Dan moeten we weer bij elkaar zitten en opnieuw gaan kijken naar de situatie van dat moment."

Nieuwe minister is voorstander 2G

Volgens de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers is het doel van het coronatoegangsbewijs om eerder meer mogelijk te maken, bijvoorbeeld de opening van horeca. Het Delftse onderzoek toont aan dat het op korte termijn zo goed als onmogelijk is om een veiligere setting te organiseren met het 2G-systeem.

Het vorige kabinet kwam met het plan om 2G in te voeren, maar daar is in de Tweede Kamer geen meerderheid voor. Kuipers is, net als zijn voorganger Hugo de Jonge, voorstander van 2G. De vraag is of dat zo blijft na de resultaten van dit onderzoek.