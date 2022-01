WHO: einde pandemie in Europa mogelijk in zicht

"Het is mogelijk dat de regio zich in de richting van een pandemisch eindspel beweegt." Dat zegt de Belg Hans Kluge van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de coronapandemie in Europa.

Door de omikronvariant is de coronapandemie in een andere fase terechtgekomen. Kluge, die directeur Europa van de WHO is, zegt in een interview met het Franse persbureau AFP dat "wanneer omikron eenmaal verdwijnt er voor heel wat weken en maanden een periode van wijdverbreide immuniteit zal zijn".

Die immuniteit is volgens Kluge te danken aan de vaccinaties en de vele besmettingen. Ook zal er een lagere gevoeligheid van het virus door seizoensinvloeden zijn. Kluge verwacht dat tegen maart ongeveer 60 procent van de Europeanen een besmetting met de omikronvariant heeft doorgemaakt.

Beheersbaar als griep

"We verwachten een periode van rust voordat covid-19 tegen het einde van het jaar terugkomt." Hij zegt dat hij ervan uitgaat dat dat niet meer in de vorm van een pandemie zal zijn, maar dat corona dan endemisch en beheersbaar is, zoals de griep.

Hij baseert zijn verwachtingen op het verloop van de relatief milde omikronvariant waarvan is bewezen dat over het algemeen mensen er minder ziek van worden dan van de deltavariant. Wel houdt hij enige slagen om de arm. "Dit virus heeft ons meer dan eens verrast, dus we moeten heel voorzichtig zijn."