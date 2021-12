RIVM: omikron nu dominante variant in Nederland

De besmettelijker omikronvariant van het coronavirus veroorzaakte sinds deze week meer dan 50 procent van de besmettingen en heeft de deltavariant daarmee verdrongen als de dominante variant in Nederland. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt.

De afgelopen week daalde het aantal positieve testen nog, met 11 procent naar 84.400. Maar die daling is wel bescheidener dan de 19 procent van de zeven dagen daarvoor. Het RIVM is ervan overtuigd dat omikron de komende tijd weer voor een stijging van het aantal besmettingen zal zorgen en dat vervolgens ook het aantal opnames in de ziekenhuizen zal toenemen.

Twintigers grootste groep

Het demissionaire kabinet heeft 19 december in aanvulling op eerdere maatregelen een lockdown ingesteld, die de opmars van omikron moet remmen. De hoop is dat de boostercampagne van dit moment er in de loop van januari toe kan leiden dat het reproductiegetal van omikron alsnog onder de 1 komt en de druk op de zorg zoveel mogelijk wordt beperkt.

Onderdeel van de kabinetsmaatregelen was ook dat de scholen een week eerder aan de kerstvakantie begonnen. Waarschijnlijk is het daardoor dat kinderen de afgelopen week voor het eerst in langere tijd niet verantwoordelijk waren voor de meeste besmettingen. In alle leeftijdsgroepen was een afname te zien van het aantal positieve testen, behalve bij de 18- tot 30-jarigen.

Ook bij eerdere golven liepen de besmettingen het eerst op bij de jongere groepen, die minder vaak in het ziekenhuis komen, daarna over het algemeen gevolgd door de oudere leeftijdscategorieën.

Limburg Noord nu juist minst getroffen

De GGD-regio Amsterdam meldde als eerste dat omikron daar dominant was geworden. Waarschijnlijk niet toevallig was dat de afgelopen zeven dagen de regio met de meeste positieve testen: 627 op 100.000 inwoners, waar 482 het gemiddelde in heel Nederland is. Daarna komt het nabijgelegen Gooi en Vechtstreek met 585. Opvallend is dat Limburg-Noord, eerder nog een van de zwaarst getroffen gebieden, nu juist de laagste besmettingsdruk heeft van alle.

Het laatst bekende reproductiegetal, van 13 december, was 0.90. Dat betekent dat op dat moment 100 besmette mensen 90 anderen besmetten en de epidemie dus in kracht afnam. Maar de vrees is dus dat deze situatie inmiddels achterhaald is of dat het 'R-getal' in elk geval aan het stijgen is.

In de ziekenhuizen lagen vanmorgen volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) 2006 covidpatiënten; een daling van 15 procent ten opzichte van de week daarvoor. Van hen lagen er 535 op de intensive care, een daling van 13 procent. Ook het aantal opnames daalt nog altijd.