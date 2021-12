'Bij omikron minder snel in het ziekenhuis, maar besmettelijkheid blijft zorgelijk'

Het risico om opgenomen te worden in het ziekenhuis met de omikronvariant lijkt volgens Brits onderzoek een stuk lager dan bij de deltavariant. Volgens een lopend onderzoek van Imperial College, vandaag gepresenteerd in Londen, is de kans zo'n 45 procent kleiner om minimaal een dag opgenomen te worden in een ziekenhuis. Wat dat betekent voor de belasting van zorg is echter nog onduidelijk.

"Wat je hieruit kunt opmaken, is dat deze variant een stuk minder ziekmakend is dan de deltavariant. In dat opzicht is het goed nieuws", zegt epidemioloog Alma Tostmann. "Dat zagen we al een beetje met data uit Zuid-Afrika." Ze stelt echter dat dat niet betekent dat de variant tot minder ziekenhuisopnames leidt. "Het slechte nieuws dat je ertegenover moet zetten is dat je met hoge aantallen besmettingen nog steeds met veel ziekenhuisopnames komt te zitten."

Data betrouwbaar

Ook arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten heeft het onderzoek met grote belangstelling gelezen. De resultaten beschouwt hij als "de meest betrouwbare data tot nu toe". "Dit is een grote database uit Engeland en ook bij de alfavariant en deltavariant bleek dat ze daar al vrij snel de goede inschatting hadden."

Bonten is net als Tostmann deels positief, maar komt ook met de kanttekening vanwege de hogere besmettelijkheid. "Je moet deze resultaten afzetten tegen het aantal mensen dat geïnfecteerd raakt. Als dat twee keer zo veel is als bij de deltavariant, heb je net zo veel mensen die in het ziekenhuis terechtkomen."

Minder ziekmakend

De nieuwe data zullen morgen ook worden besproken in het OMT-overleg, verwacht Bonten. "Deze getallen kunnen we in de modellen gebruiken en ik neem aan dat we bij het OMT-overleg meteen de nieuwste doorberekeningen gaan zien."

Bonten zegt dat al bekend is dat deze variant zich een stuk sneller verspreidt dan de deltavariant "omdat het waarschijnlijk intrinsiek besmettelijker is en onze afweer minder goed werkt. Deze data suggereren in ieder geval dat het iets minder ziekmakend is."

Tostmann waarschuwt dat de nieuwe data zeker niet betekenen dat ongevaccineerden zich nu minder zorgen hoeven te maken om in het ziekenhuis terecht te kunnen komen. "Je hebt minder kans dan met de deltavariant om in het ziekenhuis terecht te komen, maar nog steeds is de kans veel groter dan als je gevaccineerd bent."