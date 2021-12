Nederland koopt 12 miljoen nog te ontwikkelen omikronboosters

Nederland heeft 12 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin besteld die mogelijk als eerste zijn aangepast aan de omikronvariant. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid na vragen van de NOS. De vaccins worden geleverd in het tweede kwartaal van 2022 en zijn voldoende om 85 procent van alle 18-plussers een nieuwe boosterprik te geven.

Demissionair minister De Jonge zei gisteren in een coronadebat in de Tweede Kamer al dat er binnen afzienbare tijd een nieuwe vaccinatiecampagne komt met het aangepaste vaccin. "We verwachten daarover te kunnen beschikken aan het begin van het tweede kwartaal", zei hij. "En ik verwacht ook dat we die dan moeten zetten."

Levering

Of daadwerkelijk een aangepast vaccin komt, is nog niet helemaal zeker. De ontwikkeling is nog gaande, al zei Pfizer eerder wel naar verwachting vanaf maart 2022 te kunnen gaan leveren. Ook andere farmaceuten, waaronder Moderna, werken aan updates van hun coronavaccins en ook die prikken koopt Nederland in.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid ontvangt Nederland in het tweede kwartaal, zodra het aangepaste vaccin van Pfizer geproduceerd is, 6,25 miljoen doses uit de reguliere bestelling en 5,8 miljoen uit een extra bestelling die zondag is gedaan. Als het niet gelukt is aanpassingen te doen aan het vaccin, worden er alsnog evenveel 'oude' geleverd.

Die extra aankoop komt uit een optie op 200 miljoen Pfizer/BioNTech-vaccins waar de Europese Commissie gebruik van heeft gemaakt. "Deze bestelling omvat vaccins die zijn aangepast aan de Omikron-variant, mochten deze vaccins beschikbaar komen", staat in een persbericht van de commissie.

'Geen extra doses nodig'

Nederland koopt weliswaar 5,8 miljoen van die 200 miljoen doses, maar heeft volgens de Europese verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal recht heeft op 7,8 miljoen doses. Op de vraag waarom we twee miljoen doses laten liggen zegt het ministerie: "Wij hebben in Nederland voldoende doses voor de boostercampagne en hebben daarom op dit moment geen extra doses nodig."

Voor komende jaar heeft Nederland nu in totaal 23,3 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin in bestelling staan; de 5,8 miljoen uit de extra aankoop en 17,5 miljoen eerder bestelde vaccins. "Ook deze kunnen - voor zover dan nog niet geleverd - eveneens worden omgeruild voor het aangepaste vaccin", zegt het ministerie.

Wat nog onduidelijk is, is wat er gaat gebeuren met de 'oude' Pfizer-vaccins die Nederland en de andere Europese landen gaan ontvangen in het eerste kwartaal van 2022. Voor Nederland gaat het dan om 2,5 miljoen doses.

Voor de aankoop van de extra lading potentiële omikronvaccins wordt 120 miljoen euro extra uitgetrokken, meldde minister De Jonge vorige week al aan de Tweede Kamer. Aangezien het gaat om 5,8 miljoen doses gaat, heeft het ministerie onbedoeld ook de prijs verklapt: zo'n 20 euro per prik. Dat is vergelijkbaar met de prijs die een paar maanden geleden uitlekte.