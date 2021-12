Genoeg boosters op voorraad, nog zo'n 9 miljoen mensen te prikken

Toch zit hier ook een kanttekening bij, zo stelt hij. "De booster is nog gebaseerd op de alfavariant van het virus. Het werkt wel goed tegen delta, maar dat weten we nog niet over de nieuwe omikronvariant."

Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie aan de Wageningen Universiteit, denkt dat snel opnieuw boosteren niet nodig is. "Als je nu geboosterd bent, kan je wel even vooruit. Ik denk dat je misschien wel een maand of zes tot acht beschermd bent."

De GGD'en gaan vanaf deze week 1 miljoen prikken per week zetten, oplopend tot 1,6 miljoen per week in januari.

Demissionair minister Hugo de Jonge zei de afgelopen weken verschillende keren dat er genoeg vaccins op voorraad liggen voor de boostercampagne. Maar het RVM houdt de voorraadcijfers op de website al sinds eind oktober niet meer bij.

Data-analist Yorick Bleijenberg is blij dat er nu inzicht is in de voorraadcijfers. "Het is vervelend dat we niet precies weten wat de voorraad is en we ook geen dagelijkse update hebben van het aantal prikken dat is gezet. We weten niet hoe ver we zijn in de campagne, en als ik het niet weet, dan weet de Tweede Kamer het ook niet. Dat is zorgelijk."

D66-Kamerlid Jan Paternotte stelde vorige week Kamervragen over de vaccinvoorraad. "Het is mooi om te weten dat we genoeg prikken hebben voor deze campagne, maar ik vind dat er ook moet worden gekeken of er hierna nog een campagne nodig is. Als de boosters voor jongeren worden goedgekeurd, zullen zij hem ook willen."

De verwachting is dat vaccinfabrikanten volgend jaar met een nieuw vaccin op de markt komt dat is aangepast aan de omikronvariant. In een Kamerbrief schreef demissionair minister Hugo de Jonge vorige week dat in 2022 en 2023 in totaal circa 32,9 miljoen Pfizer-vaccins en 9 miljoen Moderna-vaccins aan Nederland worden geleverd.