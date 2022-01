Kabinet eens over versoepelingen: horeca, cultuur tot 22.00 uur open, sport met publiek

Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp is er vanavond nog wel overleg in het Veiligheidsberaad met burgemeesters over de sluitingstijden. "Er is bij burgemeesters vooral discussie over de vraag of je mensen die toch al ergens binnen zijn wel echt om 22.00 uur naar huis zou moeten sturen." Betrokkenen vinden dat dit soort beperkingen wel duidelijk uit te leggen moet zijn.