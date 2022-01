GGD waarschuwt: Nederland onvoldoende voorbereid op een nieuwe pandemie

De publieke gezondheidszorg in Nederland is onvoldoende voorbereid op een nieuwe gezondheidscrisis zoals een pandemie. Daarvoor waarschuwt André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland in een interview met de NOS.

Hij is met name bezorgd over het tekort aan artsen die gespecialiseerd zijn in infectieziekten. "Daar zijn echt gaten geslagen en daar moeten we niet een beetje investeren, maar heel fors en heel structureel. Het aantal van deze artsen moet minstens verdubbelen om voorbereid te zijn op een volgende pandemie", zegt Rouvoet. Hij wil 600 miljoen euro per jaar om die basis weer op orde krijgen.

Het gevraagde geldbedrag komt er vooralsnog niet, wel trekt het kabinet 300 miljoen euro per jaar uit voor zogeheten "pandemische paraatheid". "Ik ben bang dat veel van dat geld gaat naar het optuigen van een crisisorganisatie en er weinig overblijft voor de publieke gezondheid. Ik doe een klemmend beroep op het parlement, dat moet echt anders", zegt Rouvoet.

'Financieel uitgekleed'

Ook expert Henk Bekedam, die als oud-directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) jarenlang betrokken was bij de versterking van de pandemische paraatheid in verschillende landen, zegt tegen de NOS dat hij zich zorgen maakt over Nederland.

"Ik hoor de regering nu praten over een langetermijnplan voor corona, maar er moet vooral een plan komen voor een volgende uitbraak, wat die ook is. Bij zo'n paraatheidsplan moet je kijken naar de lessen die zijn geleerd van de meest recente uitbraak, zo'n evaluatie is in Nederland nog niet verricht", zegt Bekedam.

De versterking van de GGD's noemt Bekedam cruciaal. "De discussie in Nederland gaat vaak over ic-bedden, maar laten we niet vergeten dat het de GGD's zijn die testen en veruit de meeste vaccinaties zetten. Er is alleen veel te weinig oog voor de publieke gezondheid. De GGD's zijn de afgelopen jaren financieel uitgekleed."