Ministerie van Volksgezondheid steekt ook komende jaren miljarden in coronabestrijding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft miljarden gestoken in de bestrijding van het coronavirus en blijft dat voorlopig ook doen. Er wordt voor de jaren 2020-2025 in totaal 20 miljard euro begroot voor uitgaven die iets met corona te maken hebben.

In de begroting voor volgend jaar schrijft het ministerie dat er in het najaar "een reële mogelijkheid" is dat het virus weer opleeft. Daarbij wil het kabinet "alles in het werk stellen om een (gedeeltelijke) sluiting van de samenleving te voorkomen". En dat kost geld.

Vorig jaar is er door VWS 5 miljard uitgegeven aan coronabestrijding, dit jaar 12,4 miljard en voor de jaren 2022-2025 is alvast 2,6 miljard euro begroot. Deze bedragen gaan enkel over de bestrijding en staan los van de uitgaven aan de zorg voor coronapatiënten in bijvoorbeeld het ziekenhuis of instellingen.

6 miljoen subsidie per jaar

De drie duurste uitgavenposten voor de komende jaren zijn de coronatestcapaciteit (7,1 miljard), de GGD's en veiligheidsregio's (3,4 miljard), vaccins en medicatie (3,1 miljard),

Benieuwd wat de vijf grootste uitgaves van afgelopen jaar waren? Dat zie je in dit plaatje: