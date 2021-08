Tijdelijk extra salaris voor personeel op scholen met achterstanden

Leraren, onderwijsassistenten en schoolleiders die werken op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee jaar extra salaris. Het gaat om een toelage van gemiddeld 8 procent, bedoeld voor vestigingen in zowel het primair onderwijs als het voortgezet (speciaal) onderwijs. Met de regeling wil het ministerie van Onderwijs het aantrekkelijker maken om op deze scholen te werken.

"Scholen staan voor de grote opgave om leervertragingen als gevolg van corona in te halen", licht demissionair minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs toe. "Op scholen met veel uitdagende leerlingen is dit extra ingewikkeld. Deze scholen hebben de meeste moeite met het lerarentekort: het verloop van personeel is hoger en zij krijgen vacatures moeilijker vervuld."

Volgens het ministerie heeft zo'n 15 procent van de scholen in Nederland te maken met "uitdagende leerlingen" en een risico op achterstanden. Dat betekent dat ruim 1300 vestigingen in aanmerking komen voor de nieuwe regeling. Zij krijgen volgens Slob deze week te horen op welke bedragen zij kunnen rekenen.