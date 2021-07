'Nieuwe leraren op middelbare scholen haken af door uitblijven vast contract'

Net afgestudeerde leraren in het voortgezet onderwijs hebben weinig perspectief op een vast contract en haken daardoor sneller af. Onderwijsvakbonden waarschuwen nu dat het lerarentekort daardoor juist toeneemt, schrijft Trouw.

De Algemene Onderwijsbond (Aob) en vakbond CNV spreken van een 'lerarenlek'. In het voortgezet onderwijs krijgt 55 procent van de leraren na een jaar een vast contract aangeboden, terwijl in het basisonderwijs meer dan 80 procent na het eerste jaar een vaste aanstelling krijgt. Dat blijkt uit de 'Trendrapportage arbeidsmarkt leraren 2020' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Hoofdbestuurder van de Aob Kim van Strien vindt het zorgelijk dat dus zo'n 45 procent van de jonge leraren na het eerste jaar niet vast in dienst komt bij een middelbare school. "In de cao staat dat er na een jaar tijdelijk dienstverband een vast contract moet worden gegeven, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om het niet te doen", zegt ze op NPO Radio 1. "Ik vind het choquerend dat de cao-afspraken niet worden gevolgd, zeker in tijden van een lerarentekort."

Zowel binnen als buiten de Randstad

Door vast te houden aan tijdelijke contracten behouden middelbare scholen hun flexibele schil. Vooral scholen in krimpregio's, waar het leerlingental afneemt, vinden het riskant om vaste contracten te geven, is een van de redenen die Van Strien hoort. Maar ook in de Randstad speelt het probleem. Met name bij vakken waar nauwelijks een tekort voor is, worden minder vaste contracten gegeven.

Volgens Van Strien zeggen sommige scholen bewust om de twee jaar het personeelsbestand te verversen. "Daar viel ik steil van achterover", zegt ze. "Want nieuw personeel moet je telkens inwerken en dan heb je geen continuïteit in de school en dat is nadelig voor het onderwijs voor de leerlingen."

Het ministerie van OCW is bekend met het 'lerarenlek'. Tussen 2011 en 2019 nam het aandeel leraren met een vast contract met 5 procent af, blijkt uit de trendrapportage. Het aantal vaste aanstellingen loopt wel licht op met het oog op het lerarentekort, maar het aantal vacatures stijgt nog steeds, meldt het ministerie. Een woordvoerder zegt tegen Trouw dat er grote verschillen zijn tussen verschillende scholen.

Van Strien vindt dan ook dat scholen iedere docent die ze hebben, moeten koesteren. "We weten hoe moeilijk het kan zijn om bevoegde leraren te vinden. Het is dan ook raar dat een jonge leraar die met veel energie en liefde het vak wil uitoefenen, op een gegeven moment het vak gedesillusioneerd moet verlaten."