Kamer twijfelt of miljarden voor onderwijs wel goed terechtkomen

Miljarden investeert het kabinet eenmalig in het onderwijs om corona-achterstanden weg te werken. Maak dat geld structureel, zeggen sommige partijen in de Tweede Kamer. Maar vooral ook: maak meer zichtbaar waar het geld nu precies heen gaat. Dat bleek vandaag bij een debat in de Kamer over de injectie van 8,5 miljard euro die het Nationaal Programma Onderwijs is.

Niet iedereen in de Kamer is ervan overtuigd dat de miljarden de enorme problemen snel kunnen oplossen. Zo richt de kritiek zich onder meer op het ontbreken van een uitwerking van de plannen. "We weten eigenlijk helemaal niets", zei SP-Kamerlid Kwint.

Bedenkingen zijn er al sinds de demissionaire ministers Slob en Van Engelshoven half februari met hun plan kwamen. Bijvoorbeeld over de korte tijd waarin scholen het geld mogen uitgeven (waarom niet meer jaren uitgetrokken?) en de ingewikkelde regels en verantwoording waaraan scholen moeten voldoen.

Die regels zijn er gekomen in ruil voor de vrijheid die scholen krijgen om zelf te bepalen waar ze het geld aan besteden. Veel scholen zullen het geld willen uitgeven aan nieuwe leraren, maar met extra geld heb je niet zomaar een nieuw blik docenten opengetrokken, ziet een deel van de Kamer.

Kluitje in het riet

Een en ander baart meerdere partijen zorgen. "Hoe kunnen we voorkomen dat we over twee jaar hier zitten en concluderen dat we niet weten waar het geld terecht is gekomen?" zei GroenLinks-Kamerlid Westerveld. PVV-Kamerlid Beertema zei bang te zijn dat achteraf blijkt dat de Kamer met een kluitje in het riet is gestuurd. "Wij hebben hier toch een verantwoordelijkheid voor het belastinggeld en hoe we het uitgeven."

CDA'er Peters zei dat hij "beelden uit het veld" krijgt dat de 8,5 miljard niet in twee jaar kan worden uitgegeven. Waarom niet meer jaren uitgetrokken, opperde hij, bijvoorbeeld vier of vijf? Planbureaus en wetenschappers gaven eerder al een soortgelijke waarschuwing. De Rekenkamer noemde het plan te vaag en waarschuwde voor misbruik en willekeur.