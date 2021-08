Geen coronasteun meer door 'nieuwe fase'. Kunnen ondernemers dat aan?

"Mijn spaarrekening is door corona leeggelopen. Sinds maart vorig jaar heb ik nul euro verdiend met mijn onderneming en de steunpakketten voor zelfstandig ondernemers zijn onvoldoende om mijn kosten te dekken", vertelt Heuvels.

En dat het Garantiefonds Evenementen blijft bestaan, helpt Heuvels ook niet, omdat hij er geen aanspraak op kan maken. Hij 'levert' een artiest aan de festivals en is dus een leverancier en niet de eindverantwoordelijke van de evenementen. Ook zijn producties in het buitenland uitgesloten. "Het garantiefonds helpt niet voor ondernemers zoals ik. En de alternatieve subsidie is ook onvoldoende voor veel Nederlandse organisatoren om de kosten te dekken en leveranciers te betalen."

Nieuwe fase

Toch is het stopzetten van de coronasteun volgens het kabinet een "goed moment om de stap te maken naar een nieuwe fase", ook als daar faillissementen bij horen. "In de komende periode zullen er iets meer faillissementen komen, maar die waren er de afgelopen maanden minder dan normaal", zegt minister van Financiën Hoekstra.

En daar is reiskoepelorganisatie ANVR ook bang voor. "Reisbedrijven hebben de afgelopen periode werkelijk alles eraan gedaan om corona te overleven. Er zitten zelfs hypotheken in de bedrijven en dat terwijl 30 procent van het personeel weg is uit de sector. Dat nu in het zicht van de haven de steun wordt stopgezet, is dramatisch en kapitaalvernietiging."