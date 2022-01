Coördinatiecentrum: nu 1093 patiënten met corona in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is iets toegenomen. In totaal liggen er nu 1093 patiënten (gisteren 1083) met het coronavirus in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen vandaag 818 coronapatiënten. Op de intensive cares gaat het om 275 coronapatiënten (gisteren 287).

Teststraten

De GGD maakt bekend dat de samenwerking met commerciële teststraten van Stichting Open Nederland (SON) begin volgende week gaat beginnen. Zodra er bij een GGD-teststraat geen plek meer is, wordt iemand automatisch doorverwezen naar een Testen voor Toegang-locatie in de buurt.

De NOS meldde vorige week al dat de samenwerking tussen de GGD's en commerciële teststraten eraan zat te komen. De extra testlocaties zijn nodig omdat veel mensen zich momenteel willen laten testen door de besmettelijke omikron-variant.

"De commerciële testaanbieders van SON gebruiken door het RIVM gevalideerde antigeen testen. Op de GGD-testlocaties wordt gewerkt met PCR-testen", schrijft de GGD GHOR Nederland in een persbericht.

Volgens het bericht is de huidige PCR-testcapaciteit bij de GGD-teststraten "beperkt tot rond de 150.000" per dag. Dit is minder dan de 200.000 die de GGD zelf aangaven nodig te hebben voor deze periode. Waarom er niet meer tests bij de GGD kunnen worden afgenomen, wordt niet duidelijk. Mogelijk speelt hierbij een beperkte analyse-capaciteit in laboratoria een rol.

Verwerkingsproblemen RIVM

Het RIVM meldt dat er tot 10.00 uur vanochtend 65.393 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Door enorme achterstanden bij het RIVM ligt het werkelijke aantal positief geteste mensen al een aantal dagen veel hoger. Op dit moment zijn 48.000 tests van de afgelopen zes dagen nog niet verwerkt. Het is onduidelijk wanneer deze achterstanden zijn ingehaald.