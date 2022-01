Ministerie sluit contracten met labs voor 175.000 PCR-analyses per dag

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nieuwe overeenkomsten gesloten met laboratoria voor het uitvoeren van tienduizenden PCR-analyses. Het aantal PCR-tests dat de GGD's hierdoor dagelijks kunnen afnemen in de coronateststraten stijgt van 106.500 naar 175.000.

Dit blijkt uit begrotingsstukken die minister Kuipers van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Dienst Testen van het ministerie bevestigt de capaciteitsverhoging aan de NOS.

De overeenkomsten met de labs zijn belangrijk om te kunnen garanderen dat er in Nederland voldoende kan worden getest op het coronavirus. Tot nu toe was er nog niet genoeg capaciteit om aan de verwachte vraag per eind januari te voldoen.

De GGD's en het ministerie gaan ervan uit dat door de besmettelijke omikronvariant over twee weken 200.000 mensen per dag zich willen laten testen. Nu doen ongeveer 100.000 mensen dat al dagelijks.

41 euro per test

De kosten voor het ophogen van de PCR-analysecapaciteit voor drie maanden bedragen maximaal 252 miljoen euro. Dit betekent omgerekend dat één analyse de overheid zo'n 41 euro kost. Dat bedrag is opvallend lager dan de 50 euro die betaald wordt onder de eerder afgesloten contracten.

Eerder deze week meldde de NOS dat de GGD's een contract sluiten met commerciële teststraten die zijn aangesloten bij het Testen voor Toegang. Het is de bedoeling dat hier enkel antigeensneltests worden afgenomen.

Die antigeensneltest is over het algemeen minder betrouwbaar dan de PCR-test. De uitslag komt sneller dan bij de PCR-test, maar de test is minder gevoelig, zegt het RIVM.

Zowel het uitbreiden van de PCR-analysecapaciteit als het contracteren van de commerciële teststraten heeft als doel om voorbereid te zijn op een groeiende vraag naar coronatests.