Ministerie trekt honderden miljoenen uit voor corona-labs in najaar

Geen afnameverplichting

Volgens het ministerie zit er in de nieuwe contracten met de labs geen afnameverplichting. Als er dus minder wordt getest, zullen de labs minder kunnen declareren. Er is geen minimum en er worden geen garanties afgegeven of investeringen gedaan door het ministerie.

Hiermee wordt de financiering van de testlabs anders ingericht dan vorig jaar. Destijds kreeg in het najaar een aantal grote laboratoria honderden miljoenen euro's aan garanties om testcapaciteit te verzekeren. De dienst hoefde destijds vanwege de coronacrisis niet te worden aanbesteed of te worden getoetst aan Europese regels.

De analyse van coronatests is vooralsnog een van de duurste uitgavenposten tijdens de coronapandemie. Uit een eerder geopenbaard kostenoverzicht blijkt dat van de 25 duurste overeenkomsten die het ministerie van Volksgezondheid in 2020 had er tien samenhangen met het testen op het coronavirus. Het prijskaartje van die tien deals samen was 1,8 miljard euro.