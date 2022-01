Dertig burgemeesters roepen op coronabeleid 'fundamenteel te herzien'

Burgemeesters van dertig gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Breda, roepen het kabinet op om het coronabeleid "fundamenteel te herzien". Dat doen ze in een opiniestuk in de Volkskrant.

Onder de ondertekenaars zijn bijna alle burgemeesters die voorzitter zijn van een Veiligheidsregio. Morgen komen zij bij elkaar voor een extra Veiligheidsberaad omdat ze snel meer perspectief voor de horeca- en cultuursector willen.

Volgens de burgemeesters is de huidige manier van het nemen van "ad-hocmaatregelen" van het kabinet niet meer houdbaar. Als er maatregelen genomen worden, moeten die "voorspelbaar, logisch en redelijk" zijn, schrijven ze. Ze wijzen onder meer naar de steeds wijzigende regels en adviezen rondom mondkapjes.

Burgemeesters krijgen de laatste weken steeds meer te maken met protestacties tegen het coronabeleid. In verschillende steden gingen winkels en horeca uit protest open, en vandaag was er ook een protestactie in de cultuursector. Theaters en musea vinden het onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld winkels, sportscholen en kappers wel open mogen, maar zij niet.

Kapsalon Theater

Door musea een dag te bestempelen als sportschool, en theaters als kapsalon, probeerde de cultuursector de regels op ludieke wijze te omzeilen. Hoe daarop werd gehandhaafd verschilde per gemeente. "De samenleving zoekt de mazen van de wet, uit onvrede over de maatregelen en uit wanhoop over de uitzichtloze positie waarin een groot aantal maatschappelijke sectoren is komen te verkeren", zeggen de burgemeesters daarover.

Bezoekers konden zich vandaag in het Concertgebouw laten knippen, terwijl ze luisterden naar een concert: