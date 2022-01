Scholieren moedeloos door corona-achterstand: 'Er is een soort desinteresse'

Omdat veel scholieren niet goed mee konden komen in de digitale lessen, keken scholen in het eerste coronajaar (schooljaar 2019-2020) minder streng naar rapportcijfers. Ze lieten in de zomer van 2020 veel meer leerlingen overgaan naar het volgende jaar, ook al stonden ze er misschien niet zo goed voor. Daardoor was het percentage zittenblijvers laag.

Scholen zeiden dat ze het schooljaar erna opnieuw soepeler zouden omgaan met de overgangsnormen. Maar uit voorlopige cijfers van DUO blijkt juist dat er afgelopen zomer zelfs meer mensen zijn blijven zitten dan in de jaren voor corona.

De docenten maken zich dus ook zorgen over de achterstanden. NOS Stories vroeg zestig leraren door het hele land en van alle niveaus wat zij ervan merken. Een op de drie docenten zegt dat ze denken dat de helft of meer scholieren achterloopt. Toetsen worden volgens hen vaak een half tot een heel punt slechter gemaakt. Sommige docenten denken zelfs anderhalf tot twee punten.