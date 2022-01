De inflatiecijfers in eurolanden verschillen en dat kan een probleem zijn

'Eén kogel om te schieten'

De inflatiecijfers in eurolanden verschillen dus, maar is dat een probleem? Ja, vindt Lex Hoogduin, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "We hebben één instituut dat de inflatie onder controle moet houden: de Europese Centrale Bank. Die kan alleen beleid voeren op het gemiddelde, dus ze hebben maar één kogel om mee te schieten. Als de verschillen tussen landen te groot zijn, dan is het beleid te streng voor de een en voor de ander niet streng genoeg."

"Vooral in dit soort omstandigheden horen landen ervoor te zorgen dat hun begrotingsbeleid ook gericht is op het zorgen voor prijsstabiliteit", vindt Hoogduin. "Het is zaak geen olie op het vuur te gooien met stimulerend begrotingsbeleid als er opwaartse risico's voor prijsstabiliteit zijn, zoals nu. Dat geldt des te meer als de inflatie in eigen land hoger is dan het gemiddelde in het eurogebied. Dan zou het begrotingsbeleid zelfs op de rem moeten gaan staan."