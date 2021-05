Het is een stuk duurder geworden om een huis te (ver)bouwen

Hout is populair

De prijzen van hout stijgen zo hard omdat bouwen met hout momenteel erg populair is. Het is bijvoorbeeld relatief duurzaam. Buijs: "Omdat het lichter is heb je minder CO2-uitstoot tijdens het vervoer, en het neemt ook CO2 op. Daarbij is het eenvoudig te bewerken, omdat het natuurlijk materiaal is. Ook wordt hout vaak gebruikt in prefab bouw, dus heb je minder personeel nodig." Houtskeletbouw is geschikt voor huizen, maar niet voor woontorens. Daar is in de constructie alsnog staal of beton nodig.

De populariteit van houtbouw beperkt zich niet tot Nederland, merkt ook Joost Niesten, projectmanager bij bouwbedrijf Koenen in Nijmegen, dat onder meer prefab houtconstructies produceert: "Onze gangen liggen tegenwoordig vol met hout, omdat we een voorraad moeten aanleggen. Er is echt schaarste, het schijnt dat China en Amerika veel hout nodig hebben en overal aan het overbieden zijn."

Wie gaat de prijsstijging betalen?

Door de prijsstijgingen is een bouwproject dat vorig jaar startte veel duurder geworden. En niet alleen de grondstoffen zijn in prijs gestegen, maar ook materialen die van die grondstoffen worden gemaakt. Duur hout of metaal, betekent ook duurdere pallets en schroeven. "Zo'n schroef - en daar heb je er nogal wat van nodig bij een bouwproject - gaat natuurlijk ook mee in de prijs." zegt Niesten.

De vraag is wie die prijsstijging gaat betalen. Normaliter is een prijsstijging van 1 tot 5 procent voor rekening van de aannemer, en dat wordt in de begroting meegenomen. Dat kan, omdat grote prijsstijgingen niet vaak voorkomen. Tot nu.

Branchevereniging Bouwend Nederland adviseert haar leden daarom om in het contract vast te leggen wie prijsstijgingen boven de 5 procent gaat betalen. Ook Niesten is daarmee bezig: "Grote prijsstijgingen zullen we moeten doorrekenen aan de opdrachtgever. Wij moeten ook onze boterhammen verdienen."