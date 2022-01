Torenhoge inflatie in december, cijfer over heel 2021 naar 2,7 procent

De inflatie over 2021 komt uit op 2,7 procent. Dat is de hoogste inflatie sinds 2003. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Vooral in december liepen de prijzen hard op, met 5,7 procent, met name doordat energie bijna 75 procent duurder is geworden. Dat maandcijfer is het hoogste in tientallen jaren.

Ook voedsel werd flink duurder; in december lagen de prijzen gemiddeld 2,6 procent hoger dan een jaar eerder. In november lag dat cijfer nog op 1,1 procent. De stijging komt vooral doordat vlees, groenten en fruit duurder werden.

Huren mogen stijgen

Het inflatiecijfer betekent dat de huren dit jaar veel harder mogen stijgen. Huurbazen mogen de huren namelijk aanpassen op basis van het inflatiecijfer. In 2021 stegen de huren gemiddeld met 0,8 procent toen er een jaar ervoor sprake was van een inflatie van 1,4 procent.