Prijzen blijven maar stijgen, moeten we ons zorgen maken?

Vooral huishoudens met een laag inkomen of mensen die veel energie verbruiken, komen de prijsstijgingen het hardst aan. Eerder werd besloten dat huishoudens honderden euro's compensatie krijgen om de hogere energierekening op te vangen. In het begrotingsdebat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt momenteel besproken of de laagste inkomens verder tegemoet kunnen worden gekomen.

Kerstuitkering opzij zetten?

Het is volgens Phlippen niet nodig om bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering - als je die tenminste hebt - opzij te zetten vanwege de inflatiecijfers. "We moeten niet paniekeren. Er is over het algemeen veel spaargeld waarmee de inflatie kan worden opgevangen."

De hogere energieprijzen zijn in heel Europa voelbaar, waardoor producten en diensten duurder zijn geworden. Nederland ligt met 5,6 procent boven het Europese gemiddelde in november, maar is niet de koploper. Dat is Litouwen, met een inflatie van 9,3 procent. Ook buurlanden Duitsland (6 procent) en België (7,1 procent) hebben te maken met een hoger inflatiecijfer.