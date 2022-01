Inflatie in Nederland in december volgens voorlopig cijfer 6,4 procent

Volgende week dinsdag publiceert het CBS de inflatie volgens de Nederlandse rekenmethode. Dat zal afwijken van dit percentage. In november was de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenmethode bijvoorbeeld 5,9 procent, en volgens de Nederlandse rekenmethode 5,2 procent. Volgende week dinsdag wordt ook meer duidelijk over wat, naast energie, in prijs is gestegen. In november was dat kleding en voedsel.

Duitsland

In Duitsland was de inflatie volgens de Europese rekenmethode in december wat lager dan in Nederland: 5,7 procent. Dat is ook wat lager dan de 6 procent die Duitsland in november heeft gemeten.

De inflatie in de eurozone was in november 4,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.