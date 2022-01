Hoge inflatie lijkt een blijvertje: 'Het sijpelt door'

Wat voor invloed heeft dit op de huurprijs?

Sinds vorig jaar mag de huurverhoging in de vrije sector niet meer zijn dan 1 procent plus inflatie. Komend jaar is dat samen maximaal 3,7 procent. De wet waar dit in staat, geldt tot 1 mei 2024. Volgens de Woonbond bestaat de kans dat de wet daarna wordt verlengd.

In de sociale huursector was er in 2021 vanwege corona een huurbevriezing. Het is nog niet bekend of die wordt verlengd. Volgens de Woonbond is het gebruikelijk dat woningcorporaties de huur met niet meer verhogen dan de inflatie.