Cao-lonen gestegen met 2,1 procent, minder dan prijzen

De cao-lonen zijn in 2021 gemiddeld gestegen met 2,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is lager dan die in 2020: toen bedroeg de stijging 2,9 procent.

De toename is ook kleiner dan die van de consumentenprijzen. Op basis van voorlopige cijfers heeft het CBS vastgesteld dat die vorig jaar 2,4 procent hoger lagen dan het jaar ervoor.

In de tabel hieronder is te zien dat consumentenprijzen en cao-lonen niet altijd gelijk lopen. In 2021 stegen de prijzen dus harder dan de lonen, maar in 2020 was dat nog andersom.