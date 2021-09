Meer vaste banen en 100 euro extra voor alle werkenden, eist FNV

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een overeenkomst tussen vakbonden en werkgevers, vaak een bedrijf of een hele bedrijfstak. Er wordt afgesproken wat er gebeurt met de lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De cao geldt voor alle medewerkers van zo'n bedrijf of bedrijfstak. Door die cao hoeven werknemers niet individueel te onderhandelen over een loonsverhoging, verlofregelingen, werktijden, onregelmatigheidstoeslagen en andere arbeidsvoorwaarden.