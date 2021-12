Inflatie in november 5,2 procent, hoogste in bijna 40 jaar

De inflatie was in november 5,2 procent. Sinds 1982 is zo'n hoge inflatie niet gemeten. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend.

Vooral de prijzen van energie stegen fors. De prijs van gas was in november 53,0 procent duurder, elektriciteit 74,9 procent en brandstof 24,7 procent. Daarbij speelt mee dat de prijzen vorig jaar relatief laag waren door de coronacrisis.

Eten en kleding duurder

Ook voedingsmiddelen en kleding werden duurder. In november steeg de prijs van voeding met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral aardappelen, fruit en koffie werden duurder. Kleding was in november 5,2 procent duurder dan vorig jaar.

Met het herstel van de economie stijgt ook de inflatie al een paar maanden. In oktober kwam de inflatie in Nederland al uit op het hoogste niveau sinds 2002.

Vorige week werd bekend dat de inflatie in Nederland volgens Europese inflatienormen 5,6 procent was. Het cijfer dat vandaag is gepubliceerd is op basis van de Nederlandse methode berekend. Hier worden bijvoorbeeld ook de kosten voor wonen in meegenomen. Het percentage verschilt daarom van de Europese norm.