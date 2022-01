Excuses Nederland aan Unesco voor late en gebrekkige informatie Waddenzee

Nederland heeft in een brief aan Unesco excuses gemaakt voor het onvolledig informeren van de VN-organisatie over de gaswinningsplannen bij Ternaard. Dat schrijft Omrop Fryslân. De brief is opgesteld door Hans Wesseling, vertegenwoordiger bij Unesco namens Nederland.

Vanwege de plannen om naar gas te boren, is de werelderfgoedstatus van de Waddenzee mogelijk in gevaar.

Brieven met vragen

In mei vorig jaar stuurde Unesco een eerste brief naar Nederland, nadat Schiermonnikoog en de Waddenvereniging bij Unesco alarm hadden geslagen over de aanleg van een stroomkabel door Schiermonnikoog, de gaswinning bij Ternaard en de zoutwinning in het Westelijke Wad.

Omdat daar geen reactie op kwam, stuurde de organisatie in november een tweede brief. Volgens Unesco zijn gasboringen onverenigbaar met de internationale verplichtingen die Nederland heeft om samen met Duitsland en Denemarken het werelderfgoed te beschermen, te behouden en aan volgende generaties over te dragen.

Unesco wilde dat Nederland voor 15 januari meer informatie zou verstrekken over deze plannen. Vijf dagen na het verstrijken van die deadline stuurde Wesseling zijn antwoord aan de VN. Daarin bood Wesseling namens Nederland zijn excuses aan voor de late reactie op de Unesco-brieven.

Procedures doorgezet

In antwoorden op Kamervragen laat minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal weten het voornemen tot gaswinning bij Ternaard door te willen zetten. De NAM moet nog met aanvullende informatie komen, waarna in maart een definitief besluit wordt genomen.

In zijn brief aan Unesco betoogt vertegenwoordiger Wesseling dat er met de nodige waarborgen zonder schade voor natuur, mensen en milieu naar gas geboord kan worden bij Ternaard.